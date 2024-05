Stiri pe aceeasi tema

- „Campania ‘Fara bariere – TOT Adevarul Despre Droguri’ este un proiect prin care ne propunem constientizarea tinerilor cu varsta intre 14 si 35 de ani cu privire la consecintele consumului de droguri si nu numai si a altor forme de adictie (…). Din pacate, procentul celor care se salveaza, a consumatorilor…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Natalia Intotero, a declarat miercuri, la Targu Mures, in cadrul evenimentului „Fara Bariere – TOT Adevarul Despre Droguri”, finantat de Comisia Europeana, ca procentul celor care se salveaza in urma consumului de droguri este sub 5%. „Campania…

- Petiția PSD, de reducere a tarifelor la apa potabila și canalizare, a fost semnata, pana in prezent, de 15.000 de cetațeni, nemulțumiți de facturile umflate cu pompa care nu fac altceva decat sa umple buzunarele baronilor PNL de la APA CTTA Alba. PNL-iștii mint de ingheața apele cand susțin ca tarifele…

- Proiecția comediei semnate de Olivier Nakache și Eric Toledano, Une Annee Difficile | Un an dificil, deschide joi, la Cinema Elvire Popesco, cea de-a 28-a ediție a FESTIVALULUI FILMULUI FRANCEZ IN ROMANIA care continua pana pe 31 martie cu un vertij amețitor al celor mai recente producții din cinemaul…

