Efectul neașteptat al alegerilor: Bugetarii nu își mai fac vacanțe în străinătate Romania are 1,3 milioane de bugetari, aceștia fiind printre cei mai buni clienți ai agențiilor de turism. Alegerile din 2024 ii fac insa precauți pe salariații de la stat, o buna parte din aceștia renunțand la planurile de vacanța in așteptarea rezultatelor de la urne. In acest context, zborurile catre destinații externe sunt așteptate sa scada cu 20% in 2024, estimeaza Matt Ian David, CEO al companiei aeriene Dan Air. ”Mulți dintre turiștii consacrați provin din administrația publica, care insa nu pleaca nicaieri anul acesta din cauza ca nu știu cine vine la putere. Am observat o scadere… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

