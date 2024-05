Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primaria Generala a Capitalei, invitat la Jurnalul de Seara de la Digi24, spune ca problema traficului din București poate fi rezolvata cu ajutorul unui sistem de tuneluri subterane care sa conecteze zone cheie ale orașului. Burduja a dat exemplul orașului american…

- „Am inceput aplicarea tratamentelor pentru combaterea tantarilor. Compania Municipala Eco Igienizare a demarat primul tratament din cele 14 prevazute anul acesta in Programului Unitar de Actiune aprobat de CGMB. Tratamentele se vor desfasura zilnic, in intervalul orar 22.00 – 5.00, pe intreg teritoriul…

- Catalin Cirstoiu, candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, a prezentat, duminica, planul de termoficare pentru București și a spus, intre altele, ca rolul sau și al echipei nu e sa spuna ca „apa calda ca veni a doua zi”, lucru pe care bucureștenii l-au auzit in 2020 de la Nicușor Dan.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a fost in mijlocul acțiunii sambata, pe Calea Victoriei, unde a dat startul unuia dintre cele mai mari evenimente stradale din București – “Strazi deschise, București – Promenada urbana”. Evenimentul, care va fi desfașurat pana pe data de 13 octombrie, a inceput…

- De asemenea, primarul Capitalei a reacționat dupa ce europarlamentarul Rareș Bogdan a spus ca actualul primar al sectorului 5 a picat „ca un meteorit cu 30% și a luat fața tuturor posibililor candidați”. „Am un mare respect pentru toti bucurestenii, inclusiv pentru oamenii care spun in sondaje ca-l…

- Un sondaj realizat la comanda primarului Nicușor Dan arata o cursa stransa intre Cristian Popescu Piedone, PPUSL, cu un scor de 40,4%, și edilul Capitalei, Alianța Dreapta Unita), cu 39,3%. Dar primarul Capitalei compenseaza in privința direcției in care se indreapta orașul, convingerea pentru 48,2%…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a dezvaluit, miercuri, ca a semnat autorizatia de construire in cazul vilei din Bulevardul Aviatorilor la solicitarea RA APPS, mentionand ca aceasta cladire este intr-o zona construita protejata si au fost facute verificari daca lucrarile sunt exclusiv interioare…

- Nicușor Dan este primul in intențiile de vot ale bucureștenilor, urmat la mica distanța de Gabriela Firea, potrivit unui sondaj CURS realizat in perioada 9-23 februarie. Unu din trei locuitori din Capitala sunt mulțumiți de activitatea actualului primar general. In topul intențiilor de vot pentru partide,…