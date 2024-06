Moneda nouă care apare în România. Ce valoare va avea și câte exemplare vor fi disponibile Banca Naționala a Romaniei (BNR) va introduce in circulație miercuri o moneda de argint care sa comemoreze un secol de la prima performanța olimpica a Romaniei. BNR a lansat moneda de argint pentru a celebra 100 de ani de la prima medalie Incepand cu data de 5 iunie 2024, Banca Naționala a Romaniei va emite in circuit o moneda de argint dedicata aniversarii a 100 de ani de la obținerea primei medalii olimpice a Romaniei. Caracteristicile acestei monede sunt dupa cum urmeaza: Aversul prezinta o reprezentare a diplomelor primite de membrii echipei de rugby din 1924, dupa ce au caștigat prima medalie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

