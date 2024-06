Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de violența domestica impotriva copilului a crescut alarmant. In total, in ultimul an au fost inregistrate 17.709 cazuri de abuz asupra copiilor. Care sunt simptomele abuzului, atrage atenția Salvați Copiii Romania. “Potrivit datelor statistice ale Autoritații Naționale pentru Protecția…

- 16.587 de cazuri de rujeola au fost confirmate in perioada 1 ianuarie 2023 – 26 mai 2024, a informat marti Institutul National de Sanatate Publica . Potrivit INSP, de la inceputul perioadei de raportare, 1 ianuarie 2023, s-au inregistrat 16 decese din cauza rujeolei. Cele 16.587 de cazuri confirmate…

- Un numar de 295 de copii au fost parasiti in maternitati si in alte unitati sanitare, in 2023, cu 89 mai putini fata de anul anterior, conform datelor publicate pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA).

- Potrivit informațiilor furnizate de Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), minorul va fi adus in cursul zilei de luni, insoțit de un psiholog și o echipa a Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj.Autoritațile colaboreaza…

- Autoritatile au deschis o ancheta, dupa ce o familie din Gorj si-a vandut in Germania unul dintre copii, un baietel de sase ani. Suma pe care parintii, tatal alcoolic, iar mama cu probleme psihice, au primit-o a fost de cateva sute de lei, a relatat news.ro.DIICOT a fost sesizat de DGASPC Gorj in urma…

- De la inceputul lunii decembrie, in Romania este epidemie de rujeola, iar saptamana trecuta s-a inregistrat un record de imbolnaviri: 949. Totul, pe fondul unei rate de vaccinare scazuta, determinata de lipsa de educatie sanitara, frica nejustificata de vaccin sau unele teorii ale conspiratiei. Cresterea…

- Reprezentantul Institutului National de Sanatate Publica, dr. Odette Popovici, a atentionat ieri asupra scaderii ingrijoratoare a acoperirii vaccinale in randul copiilor. Cu prilejul unei mese rotunde organizata la Palatul Parlamentului, ea a spus ca doar 52% dintre cei cu varsta de un an au fost imunizați,…