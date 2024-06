Stiri pe aceeasi tema

- Ne apropiem cu pasi repezi de sarbatorile Pascale, iar asa cum se obisnuieste in casele credinciosilor, bucatele traditionale, ce sunt uzual gatite de priceputele gospodine nu pot lipsi. Alaturi de cozonac si oua incondeiate, se afla pasca, un dulce mult indragit de romani. Reteta traditionala de pasca…

- Peste 60% dintre romani sunt de acord cu votul obligatoriu, argumentand ca o prezenta mai mare la vot poate schimba lucrurile in bine, conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. In urma cu 10 ani, procentul acestora era cu aproape 20% mai mic.

- Cand vine vorba de limba pe care o vorbim, in cazul nostru limba romana, exista expresii care sunt folosite intr-un anume context, dar care nu inseamna neaparat ceea ce aparent ar da de ințeles, cum este și expresia ‘furi curent’, care este olosita gresit de multi romani. Așa ca, citește și afla ce…

- Un autocar romanesc plin cu pasageri a fost lovit de un camion, miercuri, pe autostrada A4 Torino-Milano din Italia, in apropiere de localitatea Settimo Torinese, scrie Rotalianul. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 11.00. Autocarul, care ar aparține companiei Tarsin, se pregatea sa iasa dintr-o…

- In fiecare an, pe 11 aprilie, Ziua internationala a pacientului cu boala Parkinson este marcata la initiativa Asociatiei Europene Impotriva Bolii Parkinson, cu sprijinul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), pentru a crește gradul de conștientizare asupra acestei boli. Boala Parkinson este a doua…

- Astfel, vor fi scutite de plata contributiei de asigurari sociale de sanatate indemnizatiile de concediu medical la care au dreptul persoanele care se afla in concediu pentru maternitate, ingrijirea copilului bolnav, risc maternal, ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice, pentru boli oncologice…

- Pentru zona in care ne aflam, anumite plante din zona leguminoasa ar putea crește ceva mai greu, dar se pare ca nu este chair așa, avand in vedere ca a devenit peste noapte leguma care i-a imbogațit pe doi romani, care au revenit in țara din Germania și au dat lovitura. „Hrana regilor”, sau leguma […]…

- Sociologul Gelu Duminica a publicat un text, cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, celebrata la 8 aprilie, in care explica diferențele intre termenii rom și țigan, spunand care este preferat de catre comunitate.