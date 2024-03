Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat joi seara intr-un interviu acordat Euronews Romania ca și-a pierdut increderea in sistemul judiciar, prezentand exemple concrete de interacțiuni cu DNA și instanțele de judecata care l-au determinat sa-și piarda speranța in rezolvarea unor probleme…

- Liderul PNL Bucuresti, Sebastian Burduja, afirma vineri ca bugetul Capitalei este in continuare complet blocat si mii de angajati ai Primariei Generale nu-si vor incasa salariile, iar situatia se va rasfrange si asupra termoficarii si transportului public din Bucuresti. Burduja a facut un apel public…

- Liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca daca partidul sau o va susține pe Gabriela Firea pentru Primaria Generala, iar PNL pe Sebastian Burduja, atunci actualul edil Nicușor Dan ar avea cele mai multe șanse pentru un nou mandat, catalogand aceasta ipoteza drept o catastrofa.

- Nicușor Dan este primul in intențiile de vot ale bucureștenilor, urmat la mica distanța de Gabriela Firea, potrivit unui sondaj CURS realizat in perioada 9-23 februarie. Unu din trei locuitori din Capitala sunt mulțumiți de activitatea actualului primar general. In topul intențiilor de vot pentru partide,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a prezentat, duminica, proiectul de buget al institutiei pentru anul 2024, mentionand ca ar mai fi fost investitii pe care ar fi dorit sa le includa, insa reprezentantii municipalitatii vor sa fie responsabili cu bugetul local, sa nu duca Primaria ”din nou…

- Clotilde Armand, primarița sectorului 1 din București, a anunțat, marți seara, la Jurnalul de Seara de la Digi24, ca il susține pe actualul primar general al Capitalei, Nicușor Dan, pentru un nou mandat la alegerile locale din 2024.

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, il acuza pe primarul Capitalei, Nicușor Dan, ca a pierdut 200 de milioane de euro - bani europeni pentru reabilitarea infrastructurii - cu care ar fi putut repara rețeaua de termoficare din București. Reacția ministrului vine dupa avaria de azi la rețeaua Termoenergetica,…