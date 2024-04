Stiri pe aceeasi tema

- La data de 27 aprilie 2024, in jurul orei 21.00, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un barbat de 56 de ani, din municipiul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Orizontului din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara sa posede permis de conducere pentru…

- Mai mulți șoferi sunt cercetați penal pentru conducere a unui vehicul sub influența bauturilor alcoolice dupa ce au fost depistați bauți la volan in urma unor controale de rutina ale polițiștilor rutieri pe drumurile din Dambovița. Astfel, duminica, in doar cateva ore, in intervalul 06.00 – 09.00, șase…

- La data de 7 aprilie 2024, in jurul orei 18.40, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Medgidia au identificat un barbat, de 41 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Magnoliei din comuna Ion Corvin, avand suspendata exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru…

- Șoferi in Alba prinși de polițiști in trafic bauți și fara permis de conducere: Un batran circula cu un moped neinmatriculat Șoferi in Alba prinși de polițiști in trafic bauți și fara permis de conducere: Un batran circula cu un moped neinmatriculat Un batran de 69 de ani a fost depistat de catre polițiști…

- In noaptea de luni spre marți, la ora 01:20, polițiști de la Poliția Orașului Oravița au observat in trafic, pe strada Zona Garii din oraș, un autoturism inmatriculat in județul Timiș, condus de o persoana care, in momentul in care a observat autospeciala de poliție, a incercat sa se indeparteze, virand…

- La data de 12 martie 2024, in jurul orei 03.50, polițiștii de ordine publica din Alba Iulia au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 39 de ani, din Alba Iulia.In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,92 mg/l alcool pur in aerul expirat,…

- La data de 15 februarie 2024, in jurul orei 02.00, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au depistat un tanar de 25 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Calea Moților din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice.…

- La data de 03 februarie a.c., in jurul orei 00.30, o patrula de poliție din cadrul Poliției Municipiului Onești a depistat in trafic, un barbat de 39 de ani, din comuna Sascut, in timp ce conducea un autoturism pe strada Oituz din municipiu. In urma verificarilor efectuate in baza de date a reieșit…