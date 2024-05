Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile speciale poloneze au gasit si au demontat dispozitive de ascultare intr-o sala in care urma sa se reuneasca, marti, consiliul de ministri, a declarat purtatorul de cuvint al coordonatorului serviciilor speciale. "Serviciul de Protectie a Statului, in cooperare cu Agentia de Securitate Interna,…

- Serviciile speciale poloneze au descoperit si dezactivat dispozitive de ascultare intr-o incapere in care consiliul de ministri al Poloniei urma sa aiba marti o reuniune, a anuntat purtatorul de cuvant al serviciilor speciale, informeaza Reuters.

- Serviciile speciale poloneze au gasit si demontat dispozitive de ascultare intr-o sala in care urma sa se reuneasca marti consiliul de ministri, a declarat purtatorul de cuvant al coordonatorului serviciilor speciale, potrivit News.ro.

- Serviciile speciale poloneze au gasit si demontat dispozitive de ascultare intr-o sala in care urma sa se reuneasca, marti, consiliul de ministri, a anunțat purtatorul de cuvant al coordonatorului serviciilor speciale, relateaza Reuters. „Serviciul de Protectie a Statului, in cooperare cu Agentia de…

- Ucraina va trebui la un moment dat sa intre in discutii cu Rusia pentru a pune capat razboiului dintre cele doua tari, a declarat un oficial de rang inalt al serviciilor secrete ucrainene intr-un interviu publicat joi, relateaza Reuters, titreaza News.ro

- Serviciile secrete americane au stabilit ca președintele rus Vladimir Putin probabil nu a ordonat uciderea politicianului de opoziție Alexei Navalnii, scrie Reuters. Navalnii a murit la varsta de 47 de ani și era cel mai aprig critic intern al lui Putin. Aliații sai, catalogați drept extremiști de catre…

- Agenția pentru Securitate Interna a Poloniei (ABW) a anunțat, joi, o operațiune in desfașurare care vizeaza o rețea ruseasca de spionaj. Operațiunea are loc in coordonare cu servicii din alte țari.

- Rusia reprezinta principala amenintare externa la adresa securitatii Suediei, iar inamicii straini ar putea incerca sa exploateze riscul ridicat de violenta extremista din partea islamistilor si a extremei drepte, a declarat miercuri serviciul de securitate suedez, citat de Reuters, noteaza Agerpres.…