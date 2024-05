Serviciile speciale poloneze, în alertă. Dispozitive de ascultare, descoperite în Guvern Serviciile speciale poloneze au gasit si demontat dispozitive de ascultare intr-o sala in care urma sa se reuneasca, marti, consiliul de ministri, a anunțat purtatorul de cuvant al coordonatorului serviciilor speciale, relateaza Reuters. „Serviciul de Protectie a Statului, in cooperare cu Agentia de Securitate Interna, a detectat si demontat dispozitive care ar putea fi folosite […] The post Serviciile speciale poloneze, in alerta. Dispozitive de ascultare, descoperite in Guvern appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile speciale poloneze au descoperit si dezactivat dispozitive de ascultare intr-o incapere in care consiliul de ministri al Poloniei urma sa aiba marti o reuniune, a anuntat purtatorul de cuvant al serviciilor speciale, informeaza Reuters.

- Serviciile speciale poloneze au gasit si demontat dispozitive de ascultare intr-o sala in care urma sa se reuneasca marti consiliul de ministri, a declarat purtatorul de cuvant al coordonatorului serviciilor speciale, potrivit News.ro.

- Fortele aeriene italiene au anuntat vineri ca au interceptat avioane neidentificate care zburau deasupra apelor internationale in Marea Baltica, iar doua surse din domeniul apararii de la Roma le-au identificat ca fiind avioane rusesti, relateaza Reuters. Cele doua interceptari au fost efectuate joi…

- Serviciul de Protecție și Paza iși cumpara mașini noi. SPP intenționeaza sa achiziționeze 25 de autoturisme cu tracțiune integrala, pe care instituția este dispusa sa dea aproape jumatate de milion de euro. SPP vrea sa incheie un acord-cadru prin care se va livra instituției care se ocupa cu protecția…

- Inalta Curte a Spaniei a dispus suspendarea serviciilor aplicatiei de mesagerie Telegram in tara, dupa ce companiile media s-au plans ca le permite utilizatorilor sa incarce continut fara permisiune. Utilizarea Telegram in Spania va fi suspendata temporar de luni, dupa o solicitare a firmelor media,…

- Intervenții ca-n filme. Polițiștii vor ca nimic sa nu le mai stea in calea prinderii infractorilor și iși cumpara echipamente speciale pentru intrarea forțata in cladiri sau mașini. Rangi, clești pentru taierea fierului, topoare și dispozitive speciale de spargere se vor regasi in curand dotarea forțelor…

- Klaus Iohannis se pregatește sa-și incheie mandatul de președinte. Șeful statului tocmai a fost propus de Guvern, pentru șefia NATO. Conform legii, la finalul mandatului, președinții Romaniei continua sa se bucure de anumite privilegii. Astfel, peste cateva luni, Klaus Iohannis va primi, din partea…

- Rusia se pregateste pentru o confruntare militara cu Occidentul in urmatorul deceniu, dar ar putea fi descurajata printr-o consolidare a fortelor armate a aliatilor, a declarat marti serviciul de informatii externe al Estoniei, potrivit agenției Reuters. „Rusia a ales o cale care este de confruntare…