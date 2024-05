Stiri pe aceeasi tema

- Israelul afirma ca exista tuneluri sub frontiera egipteana cu Fasia Gaza pentru a justifica ofensiva sa la Rafah impotriva Hamas, a acuzat miercuri „o sursa egipteana de rang inalt” citata de Al-Qahera News, media apropiata serviciilor de informatii egiptene. „Informatiile presei israeliene despre existenta…

- Avioane si tancuri israeliene au lovit zone din Fasia Gaza, au spus rezidentii, in timp ce consilierul pentru securitate nationala a Casei Albe, Jake Sullivan, s-a intalnit duminica cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe fondul solicitarilor SUA pentru o campanie militara mai concentrata, transmite…

- Armata israeliana efectueaza bombardamente intense asupra estului orasului Rafah, chiar daca Hamas a anuntat ca a acceptat o propunere inaintata de Egipt si Qatar pentru un armistitiu cu Israelul in Fasia Gaza. Loviturile, necontenite vreme de 30 de minute, luni seara. Cel putin 12 morti, pana in acest…

- Aviatia israeliana a efectuat luni lovituri in estul orasului Rafah, in Fasia Gaza, in apropierea zonelor in care civilii palestinieni au primit ordin de evacuare, relateaza Al-Aqsa, canalul oficial al Hamas, citat de Reuters.

- "Egiptul a adoptat o pozitie clara inca din primul minut (al razboiului), respingand in totalitate migrarea fortata a palestinienilor de pe pamanturile lor in Sinai sau in orice alt loc, pentru a salva cauza palestiniana de la lichidare si pentru a proteja securitatea nationala a Egiptului", a declarat…

- Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, a declarat marti, la Washington, ca nu a vazut inca un "plan credibil si executabil" pentru evacuarea si relocarea populatiei din Rafah. El a spus ca Israelul nu a detaliat modul in care civilii ar putea fi adapostiti…