- Un simplu gunoier iti poate intoarce viata cu susul in jos. Cate lucruri interesante poti afla despre o persoana cotrobaind prin gunoiul sau menajer? Punem la bataie trei invitații duble pentru cititorii noștri la spectacolul „Gunoierul”, o comedie spumoasa scrisa de Mimi Branescu.

- Parlamentul Norvegiei a primit o amenintare cu bomba, ceea ce a determinat fortele de ordine sa sporeasca masurile de securitate in perimetrul cladirii, a anuntat politia din Oslo, potrivit Reuters. In timpul unei audieri a miniștrilor norvegieni in Parlament, a fost facut un anunț care spunea ca toata…

- Cunoscuta nutriționista Mihaela Bilic susține ca granola, un sortiment de cereale foarte popular pentru micul dejun, este o adevarata amenințare pentru silueta. Deși granola are o multitudine de beneficii pentru sanatate, fiind imbogațita cu fructe uscate și nuci, trebuie sa fim extremi de atenți…

- Prin noua lege, procesul de vanzare si inmatriculare a vehiculelor se pregateste sa treaca de la hartii la ecrane, aducand o simplificare semnificativa a tuturor formalitatilor legate de tranzactiile auto, disponibile si usor de gestionat direct de pe dispozitivul mobil al proprietarului. Noul sistem…

- O bomba lansata de ruși a lovit un bloc din nord-estul Ucrainei. Cladirea cu cinci etaje a fost distrusa. Echipele de intervenție au fost trimise la fața locului pentru a stinge incendiile care au izbucnit dupa lovitura.

- Interesant este și faptul ca 2 din 3 bucureșteni nu țin neaparat ca edilul sa fie membru al unui partid. Sondajul a fost realizat pe un esantion de 1030 de respondenti, din randul populatiei adulte, rezidenta in Bucuresti, in varsta de 18 ani si peste, eroarea fiind de plus – minus 3,1% la un nivel…