- Afara totul s-a schimbat. Natura alte haine-a imbracat. Neaua alba a-disparut. Covorul verde s-a așternut. Ghiocei și albastrele, Lacramioare și viorele Mirosul lor il raspandesc Venirea primaverii o vestesc Cu-al lor glas mieros, Ne tot incanta duios, Micuțele pasari draguțe, Care stau printre crenguțe.…

- V.S. Autoritatea Electorala Permanenta a publicat lista cu numarul alegatorilor din localitațile Romaniei, iar in județul Prahova sunt orașe care au mult mai puțini cetațeni cu drept de vot decat unele localitați rurale. In topul numarului de alegatori din Prahova se afla, așa cum era de așteptat, municipiul…

- Pompierii din Prahova s-au luptat Incendiu major de padure pe 6 hectare, in zona Valea Doftanei. Un incendiu de padure, care se manifesta pe 6 hectare, a izbucnit duminica, 31 martie, in zona Valea Doftanei.

- V.S. In saptamana abia incheiata, mai mulți primari prahoveni ai PNL și unul dintre cei doi edili ai USR au parasit barca liberala și au trecut la organizația județeana social-democrata. Prima mutare de la PNL la PSD a facut-o Lucian Vileford Costea, primarul din Valea Doftanei, urmat de Marian Panait,…

