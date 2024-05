Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, comuna Vadu Pașii a fost gazda unei vizite importante din partea echipei PSD, care a avut ocazia sa interacționeze direct cu cetațenii. In cadrul intalnirii, au fost prezentate planurile ambițioase ale candidaților PSD, menite sa continue dezvoltarea și sa asigure prosperitatea localitații. Primarul…

- Timp de un week-end, Buzaul a fost capitala fotbalului juvenil rural. Turnel final al „Cupei Satelor” s-a jucat la Merei, adunand cele mai bune opt echipe din țara. Acestea s-au calificat in final-eight, in urma unor turnee zonale. In faza finala au fost prezente echipele comunelor Miroslava, Cumpana,…

- Unul dintre festivalurile emergente de dans ale Europei se va ține la finele lunii mai, in Polonia, in apropierea capitalei Varșovia. Pe scenele Polish Dance Challenge, Buzaul va fi reprezentat de dansatorii de la „Vibe” club tot mai implicat in competițiile internaționale. Turneul, aflat sub patronatul…

- Social-democrații buzoieni vin in fața electoratului cu realizari și cu programe, a spus, la conferința de presa organizata cu ocazia vizitei la Buzau a premierului Marcel Ciolacu, senatorul Lucian Romașcanu, candidatul PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean. El a subliniat ca in judetul…

- Comunitatea din Patarlagele a participat la deschiderea oficiala a Colecției Muzeale din strada Teilor nr. 8, parte integranta a Centrului Cultural Patarlagele. Evenimentul a fost un pas important pe care Centrul Cultural Aluniș il face pentru a conserva și promova moștenirea culturala bogata a zonei,…

- Buzaul se afla pe lista Analiei Selis si a invitatilor sai pentru turneul national „Tango Autentico”, care va avea loc in perioada 10 mai-8 iunie. Artista va poposi la Cafeneau artiștilor, de la ora 20.00, in data de 7 iunie. Turneul marcheaza 20 de ani de cariera artistica in Romania si 10 ani de cand…

- Organizatorii Timișoara Music Awards 2024 anunța deschiderea perioadei de nominalizare pentru artiștii timișoreni de excepție. Comunitatea locala este invitata sa se alature in susținerea talentelor locale și sa participe la acest eveniment dedicat artiștilor timișoreni. TMA2024 iși propune sa recompenseze…

- Gloria și-a asigura prezența in play-off grație victoriei de sambata, cscor 5 la 0, cu Viitorul Pandurii. Cele trei puncte au propulsat gruparea din Crang pe locul IV al ligii secunde. Cu 34 de puncte, Buzaul este, insa, devansat doar de Unirea Slobozia, intr-un clasament al gruparilor care au drept…