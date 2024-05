Stiri pe aceeasi tema

- Cazul a ajuns acum pe rolul Sectiei de Contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel si urmeaza sa fie repartizat aleatoriu unui complet de judecata pentru a se stabili primul termen in recurs.Georgica Giurgiucanu, cunoscut beneficiar al retrocedarilor din Constanta vizate de Dosarul Retrocedarilor…

- Serena Williams a demonstrat inca o data, la Gala Met 2024, ca este la fel de impresionanta pe celebrele trepte ale Met-ului precum este pe terenul de tenis. Daca privim aparițiile ei deseori uluitoare pe terenul de tenis, nu avem cum sa nu remarcam preocuparea constanta a Serenei de a demonstra bun…

- Incarcerat la Penitenciarul Jilava, Radu Mazare a facut o cerere de eliberare condiționata, dupa ce a executat doua treimi din pedeapsa. Fostul primar al municipiului Constanța s-a prezentat in fața unei comisii cu speranța ca ii va convinge conducerea penitenciarului ca s-a indreptat.In instanța, Radu…

- Judecatoria Sectorului 4 a respins, miercuri, cererea lui Radu Mazare de eliberare conditionata din Penitenciarul Jilava, unde executa o condamnare de 9 ani inchisoare, primita in anul 2019 in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri si plaje din Constanta si Mamaia.

- Terenul in cauza are o suprafata de 8.644,94 mp, avand categoria curti constructii si este situat pe bulevardul Mamaia nr. 345.Graff Pink Estate SRL Constanta, detinuta de Keles Hicabi si Vural Haci, castiga in rejudecare procesul pentru stergerea mentiunilor legate de Dosarul Retrocedarilor din certificatul…

- Traseul liniei 5 40 este deviat sambata, 16 martie 2024, din cauza lucrarilor efectuate la intersectia bulevardului Mamaia cu strada Viceamiral Murgescu Ion, transmite un comunicat din partea CT BUS.Astfel, pe sensul spre Campus, la intersectia de la Capitol, autobuzele vor merge inainte pe strada Mircea…

- Georgica Giurgiucanu a dat in judecata UAT Municipiul Constanta pentru anularea unei hotarari a Consiliului Local Constanta prin care o parte din teren a fost trecuta in domeniul privat al municipiului. Dupa deliberari, instanta a ajuns la concluzia ca nu aceasta institutie trebuia chemata in proces…

- Asociatii Habitat si Ambient SA beneficiara de top a retrocedarilor din Constanta si Mamaia, vizate de Dosarul Retrocedarilor sunt Masterjob Consultanta SA, din Bucuresti, Sectorul 1, cu 93,33 si Valentin Gheorghe Ionescu, cu 6,67 , cel din urma fiind condamnat definitiv in Dosarul Retrocedarilor din…