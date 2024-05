Burduja: „România va fi cel mai mare producător de gaze” Sebastian Burduja a anunțat! Romania va fi producatorul numarul 1 de gaze din Europa, din 2027, datorita proiectului Neptun Deep, a declarat, joi, ministrul Energiei , Sebastian Burduja, la cea de-a 8-a editie a evenimentului „Black Sea and Balkans Security Forum”. „Am inceput sa apasam pedala investitiilor, iar Suceava – Balti, ca interconexiune, este prioritatea zero, cu finalizare pana in 2027. Sunt increzator ca Transelectrica va realiza acest proiect de prioritate zero, la fel si a treia linie, de la Gutinaj la Straseni, aproape de Chisinau. Sigur, rezilienta Republicii Moldova de a se baza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

