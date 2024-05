Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea avea 54 de obuziere autopropulsate K9 Thunder, produse in Coreea de Sud, compania producatoare, Hanwha, fiind singura care a ramas in licitatia deschisa de Ministerul Apararii Nationale, iar negocierile in acest sens continua cu Guvernul roman, potrivit Agerpres.

- Angajații romani se vor bucura, la sfarșitul acestei luni, de o minivacanța prelungita binemeritata. Exista insa și persoane care vor lucra in aceste zile, dar care vor incasa un spor de 100% pentru orele lucrate.Guvernul a declarat ziua de 2 mai ca fiind libera, pentru a face punte intre 1 Mai și Vinerea…

- Comisia lanseaza programul sau de formare pentru studenții la jurnalism și pentru tinerii jurnaliști, in scopul informarii acestora cu privire la toate aspectele politicii de coeziune. Comisia a lansat astazi, 8 aprilie, perioada de depunere a candidaturilor pentru cea de a 8-a ediție a Youth4Regions,…

- Vești excelente pentru romani! Guvernul a lansat un nou program, de aceasta data viitorilor studenți, care le ofera posibilitatea de a primi bani. Iata cui se adreseaza acest program și cine poate beneficia de bani. Sumele pe care le vor primi sunt de cateva sute de lei.

- Salariile pentru trei categorii de romani sunt in crestere si valoarea indemnizatiilor pe care acestia le primesc se dubleaza, in urma adoptarii de catre Guvern a unei Ordonante de Urgenta joi, care majoreaza salariile in diverse domenii. Conform noilor masuri, Guvernul a aprobat o crestere salariala…

- Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care prevede cresterea salariilor personalului din institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala, precum si a indemnizatiilor pentru participarea la misiuni, exercitii si aplicatii militare.„Prin aceasta ordonanta se acorda o majorare salariala…

- Executivul va aproba o Hotarare de Guvern care va abroga HG 48 / 2018, prin care fusese aprobat programul de inzestrare denumit „Corveta multifuncționala”. Hotararea de Guvern care va abroga HG 48 / 2018 este inscrisa pe ordinea de zi a ședinței Executivului din data de 14 martie 2024. Documentul care…

- Guvernul, prin Ministerul Dezvoltarii, a facut plați de circa 2,6 miliarde de lei pentru proiectele din teritoriu ale administrațiilor locale, in primele doua luni din 2024, an electoral, o suma similara cu totalul banilor virați in 2023 pentru Programul de Investiții „Anghel Saligny“.