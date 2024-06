The Smile (Radiohead’s Thom Yorke, Jonny Greenwood & Tom Skinner) canta pe 17 iunie la Arenele Romane

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Republicii Italiene in Romania organizeaza luni, 3 iunie, de la ora 18, o recepție cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Italiene (2 iunie). Evenimentul va avea loc la Reședința Italiei, strada Henri Coanda 7 București. Ambasadorul Italiei, Alfredo Maria Durante Mangoni, și doamna Durante…

- Al Di Meola a ajuns in Romania! In exclusivitate pentru Știrile Antena Stars, direct din Aeroportul Internațional „Henri Coanda” din București, artistul salvat de medicii romani a facut declarații despre concertul excepțional pe care il va onora in aceasta seara la Sala Palatului din Capitala.

- Ion Craciunescu a arbitrat meciul Generației de Aur cu Legendele Mondiale (3-2) și a dezvaluit ca Jose Mourinho i-a reproșat penalty-ul acordat tricolorilor, transformat de Gica Hagi pentru 2-2. Jose Mourinho s-a simțit foarte bine la București. Invitat sa ia loc pe banca formației Legendelor Mondiale,…

- Mihai Margineanu a avut un motiv mare de sarbatoare ieri, 7 mai. Actorul, care e și cantareț, dar și pilot, a sarbatorit 19 ani de relație alaturi de Andreea, soția lui. Dincolo de cariera lui in muzica, Mihai Margineanu e cunoscut publicului larg și datorita apariției sale in serialul „Las Fierbinți”,…

- Bruce Dickinson, unul dintre cei mai mari artiști din istoria rockului, revine la București pe 3 iunie 2024. Concertul va avea loc la Arenele Romane și face parte din turneul de promovare a albumului The Mandrake Project, primul material solo al artistului dupa aproape 20 de ani

- De cand s-a stabilit in București, artistul YNY Sebi sta numai in studioul de inregistrari, testand colaborari multiple și stiluri de muzica diferite. De curand a lucrat și a lansat o piesa alaturi de Majii, cel care a capatat notorietate pe platforma Tiktok, unde a și pus bazele conceptului Majiivers…

- Bianca Adascaliței este eleva in clasa a VI-a la Școala Pictor Nicolae Grigorescu din Titu și tocmai a obținut Trofeul Festivalului-Concurs Național de Muzica Religioasa Buna Vestire pentru categoria ei de varsta. Evenimentul, desfașurat la București, a strans copii din toata țara, copii care canta…

- Camașa e mai aproape de piele decat sumanul, adica decat haina groasa – zice un proverb care vrea sa țina treaza atenția omului la ceea ce conteaza cu adevarat in viața lui. De multe ori romanul este snob și iși neglijeaza apropiații in fața unor oaspeți care au ceva notorietate. Ospeția este una și…