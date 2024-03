Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer urmarit de politisti, duminica, in localitatea Cobadin, a intrat intr-un copac, dupa care a fugit pe jos pentru a scapa de agenți. El a fost prins și incatușat dupa ce a parcurs cateva sute de metri, anunța Agerpres.Incidentul a avut loc pe 17 martie, in jurul orei 04.00, cand agenți ai Politiei…

- Polițiști din cadrul Biroului Rutier Craiova au reținut, joi seara, pentru 24 de ore, un barbat, de 51 de ani, din Craiova, pentru ca a condus un vehicul fara a avea permis de conducere și fiind sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Polițiștii l-au depistat joi pe barbat in timp ce conducea…

- Proces la Judecatoria Alba Iulia: Șoferul unui BMW prins cu un permis fals de conducere. Cat l-a costat documentul falsificat Un barbat din Bihor a fost recent trimis in judecata de magistrații din Alba Iulia. Dosarul barbatului a trecut de stadiul de masuri și excepții de camera preliminara, in data…

- Un tanar din localitatea Ragu, in varsta de 21 de ani, s-a ales cu dosar penal și este cercetat penal pentru infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost prins de polițiști, duminica dupa-amiaza, in timp ce conducea o mașina deși avea avea suspendat permisul de la sfarșitul anului trecut. Tanarul a…

- Continue reading Șoferul din Cluj care a fost prins in trafic dupa ce nu a oprit la semnalele polițiștilor, și s-a dovedit ca nu avea permis de conducere, in plus avea o alcoolemie considerabila, a fost arestat preventiv at Info real.

- Barbat de 73 de ani, din Saliștea, prins fara permis la volanul unei mașini: S-a ales cu dosar penal Barbat de 73 de ani, din Saliștea, prins fara permis la volanul unei mașini: S-a ales cu dosar penal La data de 22 februarie 2024, in jurul 13.00, polițiștii Postului de Poliție Blandiana au depistat…

- Un tanar din Nucet, de 29 de ani, s-a ales, miercuri dupa-amiaza,, cu un dosar penal, dupa ce, in timpul unui control, a prezentat polițiștilor un permis de conducere de conducere despre care exista indicii ca ar fi fals. Barbatul a fost oprit de oamenii legii pe DN 71, pe raza localitații Ulmi. „La…

- La data de 29 decembrie 2023, in jurul orei 00.15, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un tanar de 17 ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Gheorghe Șincai din municipiu, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie…