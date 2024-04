Lasata nesupravegheata, o fetita de patru ani a sarit in fata unei masini. Accidentul s-a produs vineri seara, la Oraștie. Grav ranit, copilul a fost dus de urgenta la spitalul din localitate, apoi transferata la Spitalul de Copii din Timisoara, unde a murit. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. Potrivit Inspectoratului de Poliție […] The post O fetița de 4 ani a sarit in fața mașinii. Copilul a murit la spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .