Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale (MMSS) considera proiectul privind noua lege a salarizarii ca pe o chestiune extrem de serioasa, care trebuie atent analizata. Tocmai de aceea, intr-o postare pe Facebook, Ministerul cere opiniei publice sa priveasca cu discernamant informațiile vehiculate in spațiul public. Pentru o corecta informare, MMSS face precizarea ca pana in prezent […] The post MMSS menține transparența in elaborarea noii legi a salarizarii appeared first on Puterea.ro .