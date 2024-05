Stiri pe aceeasi tema

- ​Intre Brașov și Sighișoara sunt șantiere mari care au pornit de cațiva ani și vor fi gata abia peste mulți ani. Trenurile fac peste 3 ore pe nici 130 km, iar pe șantiere, progresul este lent, din cauza lucrarilor complexe, dar și a faptului ca au crescut prețurile fața de momentul ofertarii. Asociația…

- Imaginați-va un mod de viața in care trebuie sa mergeți zilnic pe bețe (picioroange) inalte de trei metri. Este de-a dreptul terifiant, nu-i așa? Dar daca pentru mulți dintre noi poate parea un concept de neințeles, pentru acești oameni din tribul Banna din Etiopia nu este altceva decat o rutina zilnica.…

- Astronomii au studiat recent doua stele cu ajutorul telescopului spațial James Webb. In timp cercetarilor, experții au descoperit in jurul corpurilor cerești ingrediente chimice care se gasesc in general in oțet, in ințepaturile de furnici și in celebra bautura alcoolica margarita. Așadar, NASA a descoperit…

- Evenimentele din 1990 de la Targu Mures au fost provocate de fostii securisti, crede presedintele UDMR, deputatul Kelemen Hunor. Potrivit președintelui UDMR, deputatul Kelemen Hunor, evenimentele din 1990 de la Targu Mureș au fost declanșate de foștii securiști. La Realitatea PLUS, Hunor a declarat…

- Creșterea spectaculoasa in sondaje și reacția bucureștenilor cu privire la dosarul ANI schimba perspectivele alegerilor. Cristian Popescu Piedone, actualul primar al sectorului 5, devine tot mai aproape de a ocupa funcția de primar general al Capitalei, conform ultimului sondaj realizat in randul alegatorilor.…

- Vlad Popescu Piedone a fost ales pentru funcția de vicepreședinte al Partidului Umanist Social Liberal, filiala Sector 5. Anunțul a fost facut chiar de acesta prin intermediul unei postari pe Facebook. Intr-o declarație facuta recent, Cristian Popescu Piedone a menționat ca intenția sa de a candida…