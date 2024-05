Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a declarat miercuri ca este posibil ca PNL in 9 iunie sa castige alegerile locale, el precizand ca atunci cand ai peste 1.150 de primari care candideaza pentru a-si reinnnoi mandatul, cand ai zeci de mii de consilieri care candideaza, nu ai cum sa nu-ti propui…

- Nicolae Ciuca, Lucian Bode și ceilalți lideri ai partidului, miniștri, europarlamentari sau primari in funcție, au participat la evenimentul „Europa in fiecare localitate”, organizat astazi de TNL.

- Filiala judeteana Salaj a PNL si-a lansat, vineri, la Sala Sporturilor din Zalau, candidatii la alegerile locale. La eveniment au participat presedintele PNL, Nicolae Ciuca, secretarul general, Lucian Bode și europarlamentarul Daniel Buda. Filiala PNL din Salaj și-a prezentat, vineri seara, candidații…

- Secretarul general al Partidului National Liberal, Lucian Bode, le-a cerut membrilor PNL, sambata, la sedinta Colegiului Director Judetean al PNL Vrancea, sa trateze cu maxima responsabilitate si seriozitate alegerile locale pentru ca altfel PNL va fi vioara a doua la guvernarea 2024 – 2028.

- Cel mai nou sondaj de opinie realizat la nivel național, dat publicitații recent de CURS, indica a scadere insemnata a procentelor AUR pentru alegerile locale, in timp ce PSD domina la nivel național, fiind urmat de PNL. Cu PSD ar vota 35% dintre alegatori, la alegerile locale, in timp ce PNL ar fi…

- SOCIOPOL a realizat un sondaj de opinie, in perioada 21-24 martie 2024, cu privire la candidații la Primaria București pentru alegerile locale din iunie. In total, 1.101 persoane au raspuns la intrebarile sondajului care are o marja de eroare de +/- 3.2%. Potrivit rezultatelor, daca duminica viitoare…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat miercuri, inainte de sedinta conducerii partidului, despre discutiile din coalitie, ca sunt doua partide care discuta in acest moment despre o alianta electorala la alegerile locale si europarlamentare. El a mai spus ca s-ar bucura daca PSD si Gabriela…

- Congres Forța Dreptei la Alba: In ce stadiu sunt discuțiile locale intre partidele din ”Dreapta Unita” pentru alegerile din 2024 Formațiunea politica Forța Dreptei, filiala Alba, a avut in weekend-ul ce a trecut (17-18 februarie) un congres județean. Este vorba despre partidul condus la nivel național…