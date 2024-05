Stiri pe aceeasi tema

- Nationala masculina de volei a Romaniei a fost invinsa de Ucraina cu scorul de 3-1 (20-25, 25-21, 25-23, 25-19), sambata, la Baku (Azerbaidjan), in al doilea sau meci din Golden League. Romania, care debutase cu o victorie cu Azerbaidjanul, a cedat in fata Ucrainei dupa o ora si 47 de minute. De la…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a fost invinsa de Cehia cu scorul de 3-1 (25-18, 22-25, 25-23, 25-23), sambata, la Teplice, in Golden League. Tricolorele s-au inclinat dupa doua ore de joc. Ele au condus cu 23-20 in seturile trei si patru, insa le-a pierdut pe ambele cu 23-25. Ana Cristina Miron…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a fost invinsa de Cehia cu scorul de 3-1 (25-18, 22-25, 25-23, 25-23), sambata, la Teplice, in Golden League, intr-un meci pe care putea foarte bine sa-l castige.

- Nationala de volei masculin a Romaniei a fost invinsa sambata, la Baku, de reprezentativa Ucrainei, scor 3-1, in al doilea meci din Golden League.Scorul pe seturi a fost 20-25, 25-21, 25-23, 25-19, scrie news.ro.

- Nationala de volei masculin a Romaniei a invins vineri, la Baku, reprezentativa Azerbaidjan, scor 3-0, in primul meci din Golden League. Scorul pe seturi a fost 25-16, 25-16, 25-19. In a doua partida din cadrul turneului de la Baku, tricolorii vor juca sambata in compania Ucrainei. Romania va mai juca…

- In perioada 4 – 10 mai 2024 se desfașoara la Leipzig, Germania, Campionatul European de Fotbal al Primarilor, competiție la care participa echipele naționale de fotbal ale primarilor din Austria, Cehia, Croația, Germania, Italia, Moldova, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia, Tirolul de Sud și Ucraina.…

- In perioada 5-10 mai, in Leipzig (Germania) are loc Campionatul European de Fotbal al Primarilor, la care vor participa echipele naționale de fotbal ale primarilor din Austria, Cehia, Croația, Germania, Italia, Moldova, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia, Tirol și Ucraina. Romania se afla in grupa…

- La cea de-a 4-a ediție Sisterhood of Young Animation Auteurs (SYAA), Animest continua parteneriatul cu Animation Festival Network și deschide programul de mentorat dedicat cineastelor din lumea animației catre alte doua țari. Pe langa Romania, Republica Moldova, Cehia, Croația, Slovacia și Slovenia,…