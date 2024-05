Stiri pe aceeasi tema

- Tenisul de masa romanesc iși propune noi calificari la Jocurile Olimpice de la Paris, iar buzoienii Ovidiu Ionescu (#49 mondial) și Eduard Ionescu (#72 mondial) s-au batut pentru un loc la Paris, la finele saptamanii trecute. Turneul preolimpic destinat probei de simplu s-a desfașurat in Sarajevo, Bosnia…

- Ovidiu Ionescu (34 de ani) si Eduard Ionescu (20 de ani) nu au reușit ajunga in fazele care ofereau calificarea la Paris in cadrul turneului preolimpic de la Sarajevo. Jucatorii romani de tenis de masa au avut doua ocazii de a obține biletele individuale pentru Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie-11…

- Ovidiu Ionescu si Eduard Ionescu au ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris dupa ce au pierdut, sambata, in faza a treia a turneului preolimpic destinat probei de simplu masculin la tenis de masa, la Sarajevo (Bosnia-Hertegovina).

- Jucatorii romani Eduard Ionescu si Ovidiu Ionescu au pierdut, vineri, pe tabloul principal al turneului preolimpic de tenis de masa destinat probei de simplu masculin, dar vor mai avea sansa de obtine biletele pentru Paris, potrivit Agerpres.

- Jucatorul roman Eduard Ionescu i s-a alaturat lui Ovidiu Ionescu pe tabloul principal al turneului preolimpic de tenis de masa destinat probei de simplu masculin, dupa doua victorii obtinute miercuri la Sarajevo (Bosnia-Hertegovina), dupa ce l-a invins, joi, pe bosniacul Benjamin Zijadic cu 4-0 (11-6,…

- Ovidiu Ionescu (34 de ani) și Eduard Ionescu (20 de ani) debuteaza miercuri la turneul preolimpic de la Sarajevo de unde spera sa se califice pe tabloul de simplu al Jocurilor Olimpice de la Paris. Ultimul turneu european de calificare individuala la Jocurile Olimpice de la Paris are loc intre 15 și…

- Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu au facut, vineri, inca un pas spre Jocurile Olimpice de la Paris, ei ajungand in semifinala KO3 la turneul preolimpic de la Havirov (Cehia). Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu sunt tot mai aproape de JO Perechea tricolora a eliminat perechea americana Nikhil Kumar/Amy…

- Dupa o prima victorie in proba de dublu feminin, mureșeanca Bernadette Szocs a cedat in meciul jucat pe tabloul de simplu, la Singapore Smash 2024. Bernadette a reușit strategia caștigatoare in primul set, insa Suthasini Sawettabut (Thailanda) a intors meciul, ajungand astfel la scorul de: 1-3 (11-6,…