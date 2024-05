Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter care ii transporta pe președintele iranian Ebrahim Raisi și pe ministrul sau de externe, Hossein Amirabdollahian, s-a prabușit duminica intr-o zona muntoasa, acoperita de o ceața densa, a declarat un oficial iranian pentru Reuters. Potrivit sursei, viețile celor doi oficiali sunt „in pericol…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa in China saptamana aceasta, in perioada 16-17 mai, a anuntat marti Kremlinul, transmite Reuters.„La invitatia presedintelui Xi Jinping, presedintele rus Vladimir Putin va efectua o vizita de stat in China in 16-17 mai”, a anunțat Kremlinul.Potrivit Kremlinului,…

- Presedintele rus Vladimir Putin si zeci de credinciosi din Moscova au participat sambata seara la slujba de Inviere, oficiata de capul Bisericii Ortodoxe din Rusia, patriarhul Kirill, un sustinator fervent al liderului rus si al razboiului sau in Ucraina, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Sistemele de aparare antiaeriana ruse au distrus patru rachete ATACMS cu raza lunga de actiune, furnizate de SUA Kievului si care au fost lansate de fortele ucrainene asupra peninsulei Crimeea (aflata sub ocupatie rusa – n.r.), a anuntat sambata dimineata Ministerul Apararii rus, informeaza dpa. Amploarea…

- Rusia nu a respins niciodata o solutionare pasnica a conflictului ucrainean, dar considera conferinta cu tematica ucraineana, organizata in Elvetia fara participarea Rusiei, un „spectacol ciudat”, i-a transmis presedintele rus Vladimir Putin omologului sau din Belarus, Alexander Lukasenko, in timpul…

- Ce urmeaza dupa atacul terorist din Rusia? Miroslav Tașcu Stavre: „E clar ca ISIS nu a murit. Vom vedea o intarire a securitații in Rusia”. Atac terorist la Moscova inaintea unui concert sold-out organizat intr-un centru cultural. Nu mai puțin de 115 de oameni au murit, iar alți 121 au fost raniți,…

- Statele Unite ale Americii urmaresc indeaproape situația din regiunea separatista moldoveneasca Transnistria, dupa ce oficialii pro-ruși din teritoriu au facut apel la Moscova pentru "protecție".

- Presedintele rus Vladimir Putin sustine ca Rusia ”se opune in mod categoric” desfasurarii de armament nucelar in spatiu, dupa ce Statele Unite au acuzat Moscova de dezvoltarea unei arme nucleare antisatelit, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Noi ne-am opus intotdeauna in mod categoric desfasurarii…