GHINIONIST…Omul de afaceri Fanel Bogos pare lovit de ghinion si belelele se tin lant la firma pe care o conduce. Dupa o serie de probleme, iata ca un incendiu de proportii, izbucnit sambata seara, la depozitul de furaje din Salcioara, comuna Banca, aduce, inca o data, Vanbet-ul in prim plan. Alarma a fost data in […] Articolul Acareturile lui Bogos de la Vanbet au ars si au dat mari batai de cap pompierilor! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .