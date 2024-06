Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre rezerviști din judetul Botoșani, care au fost chemați la unitatea militara din municipiul reședința de județ. Din primele informații, aproximativ 400 de persoane au fost chemate pentru actualizarea datelor, potrivit newsradio.ro.Totodata, in aceasta perioada, Ministerul Apararii Naționale…

- Razboaiele și afacerile noastre cu Turcia insumeaza nenumarate carți de istorie. Pe la noi și peste, turcii au ieșit in Europa, iar prin Bosfor, noi am ieșit in Marea Mediterana. Am cunoscut o familie de turci care, dupa Razboiul al Doilea, reprezenta vasele romanești și le coordona la trecerea prin…

- Ministerul Apararii Naționale (MApN) iși continua eforturile de recrutare a tinerilor pentru posturile de soldați și gradați profesioniști. In cadrul seriei a doua a campaniei de selecție, sunt disponibile peste 3.800 de posturi vacante in 32 de județe din țara și in municipiul București. Aceasta campanie…

- Ministerul Apararii Nationale a anuntat astazi, printr un comunicat ca 5.000 de militari si 320 de mijloace tehnice, din sapte state aliate si partenere, vor participa, in perioada 5 24 mai, la exercitiul multinational SWIFT RESPONSE 24 DEFENDER 24 al Comandamentului Fortelor Terestre ale SUA in Europa…

- Ministerul Apararii Nationale a marcat ieri implinirea a 20 de ani de la aderarea Romaniei la NATO. La eveniment au participat premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, președintele Klaus Iohannis, ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, alaturi de oficiali politici si militari din țara si din state membre…

- Ministerul Apararii Naționale (MApN) a demarat o campanie de recrutare la scara larga in luna februarie, oferind un total de 5.093 de poziții disponibile pentru soldați și gradați profesioniști. Inițial lansata in februarie, campania de recrutare a Armatei Romane a atras un interes considerabil și a…

- Ministerul Apararii Nationale va primi din Coreea de Sud rachete portabile de aparare aeriana, echivalentul sistemelor americane Stinger. Achizitia a fost facuta printr-un acord interguvernamental. Contractul include 54 de lansatoare portabile Chiron, a anunțat RRA. ”Avem livrarile pentru a o achizitie…

- Industria de asset management din Romania a depașit, la inceputul acestui an, 600.000 de investitori, un nou maxim istoric pentru industria locala de asset management care confirma evoluția ascendenta din ultimii ani. Mai mult de 15.000 de romani au ales sa economiseasca inteligent și sa devina investitori…