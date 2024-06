Stiri pe aceeasi tema

- Statisticile din luna martie 2024, arata un deficit comercial in schimburile internaționale al Romaniei de 2,548 miliarde euro. Exporturile FOB ale Romaniei totalizau 7,904 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 10,452 miliarde euro, rezultand un deficit de 2,548 miliarde euro. Fata de luna…

- ”Cheltuielile pentru aparare vor creste structural in intreaga lume, odata cu noua normalitate a tensiunilor geopolitice si cu sfarsitul dividendelor de pace de mai multe decenii. Desi suntem inca departe de cheltuielile de peste 6% din PIB-ul global din anii 1960, a inceput o noua cursa a inarmarii,…

- Raiffeisen nu iși poate repatria profiturile de miliarde de euro din Rusia și se confrunta cu presiuni din partea BCE sa iși reduca drastic operațiunile. Raiffeisen International, operatorul austriac al celei mai mari banci straine din Rusia, se confrunta cu o situație extrem de dificila. Aproape 4…

- „Un exemplu ca Ordonanța privind plafonarea adaosului comercial funcționeaza este și faptul ca oamenii din Ungaria vin sa cumpere alimente din Romania pentru ca sunt mai ieftine”, spune ministrul Agriculturii, Florin Barbu. „Un exemplu ca Ordonanța privind plafonarea adaosului comercial funcționeaza…

- Rusia nu admite ca ar avea de restituit Tezaurul Romaniei, așa cum a confirmat inclusiv Parlamentul European, ci pretinde ca Romania ar avea de platit Rusiei circa patru miliarde de dolari, drept “reparații” pentru faptul ca Romania a luptat impotriva URSS in cel de-al doilea Razboi Mondial. Ministerul…

- Datoria externa totala a crescut, in ianuarie 2024, cu 4,314 miliarde euro, pana la 173,126 miliarde euro, iar deficitul de cont curent s-a majorat cu 78,7%, la 1,358 miliarde euro, informeaza vineri Banca Nationala a Romaniei printr-un comunicat. "Contul curent al balantei de plati a inregistrat…

- USDA a revizuit prognoza! Ucraina ar putea exporta anul acesta comercial 16 milioane de tone de grau, cu 1 milion mai mult fața de estimarea de luna trecuta a Departamentului pentru Agricultura a SUA. Cantitatea ar fi insa cu 1,1 milioane de tone mai mica decat anul trecut. Cele mai mari cantitați de…

- Romania a importat in ianuarie marfuri de peste 9 miliarde de euro, in vreme ce exporturile au fost de circa 7 miliarde, cu alte cuvinte trebuie sa scoatem doua miliarde de euro pentru a echilibra balanța. Faptul ca suntem in aceasta situație (traim pe deficit de 30 de ani) e doar una din consecințele…