- Ministra Educației, Ligia Deca, propune majorarea sumelor acordate profesorilor care scaneaza lucrarile la examenele din aceasta vara. Majorarile ar fi intre 25% la evaluarea naționala și bacalaureat și 59% la titularizare și definitivat. Proiectul vizeaza includerea la plata și a informaticienilor…

- In primavara acestui an ministrul Educației, Ligia Deca, anunța ca profesorii care participa la examenele naționale vor primi bani in plus, insa pana acum nu au aparut prevederi legale in susținerea acestei afirmații. Intr-o postare recenta Ligia Deca revine asupra acestei teme cu detalii. „In contextul…

- Elevii care in timpul liceului au obtinut premii individuale la olimpiade internaționale pot echivala cu bacalaureatul Elevii care in timpul liceului au obtinut premii individuale la concursurile sau olimpiadele scolare internationale recunoscute de Ministerul Educatiei pot echivala probele scrise ale…

- Ministerul Educatiei va demara, in urmatoarele luni, impreuna cu UNICEF, un proiect comun in cadrul caruia scolile vor fi sprijinite in a promova starea de bine a elevilor, dezvoltarea socio-emotionala si utilizarea responsabila a tehnologiei, a declarat ministrul Educatiei, Ligia Deca, potrivit Agerpres.…

- Parlamentari ai USR si sustinatori ai partidului protesteaza marti in fata sediului Ministerului Educatiei impotriva prevederilor unui proiect de ordonanta care, sustin ei, ar transforma universitatile din Romania in dezvoltatori imobiliari. Potrivit reprezentantilor USR, proiectul pus in consultare…

- Ministerul Educației anunța introducerea unei noi categorii de burse – bursa de reziliența, de care vor beneficia elevii care au cel puțin media anuala 7. ”De bursa de rezilienta vor beneficia si elevii cu afectiuni oncologi sau cronice, scolarizati pentru o perioada mai mare de 4 saptamani in cadrul…