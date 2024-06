Stiri pe aceeasi tema

- MERITUOȘI… Colegiul Național „Cuza Voda” Huși se poate mandri in aceste zile cu rezultatele frumoase obținute de trei dintre elevii sai, la Olimpiada de Tehnologia Informației, de la Slobozia. David Gaina, Ștefan Ciprian Cernatescu și Gabriel Silitra sunt elevii inteligenți și merituoși, premiați la…

- PROIECT FABULOS… Planul lui Marius Arcaleanu de dezvoltare economica a Vasluiului are cateva componente interesante și realiste și se bazeaza pe scoaterea la lumina a averii Vasluiului, ținuta la secret de administrațiile PSD, care s-au perindat pe la Primaria Vaslui. Candidatul pentru Primaria Vaslui…

- DOLIU… Daniel Olteanu, fost parlamentar și prefect al Vasluiului, s-a stins din viața, seara trecuta, la varsta de 55 ani. Acesta se confrunta, de aproape doi ani de zile, cu grave probleme de sanatate pe care a incercat sa le trateze in strainatate. Vestea ca sufera de o boala cumplita a aflat-o pe…

- IMPLICAT… Mircea Lucescu a acuzat doua echipe romanești ca au luat titlul prin jocuri de culise. Este vorba despre Unirea Urziceni, in 2009, și Oțelul Galați, in 2011. Fostul finanțator al Vasluiului, Adrian Porumboiu, nu a putut sta deoparte și a intervenit, dandu-i dreptate lui Lucescu. “Intr-o țara…

- FARA PROBLEME… CSM Vaslui o umilește pe Rapid Brodoc, 7-0 (2-0), și e favorita la caștigarea play-out-ului Ligii 3. A fost o seara perfecta pentru Buhaescu și compania și una absolut de uitat pentru juniorii lui Dorin. CSM Vaslui și Rapid Brodoc s-au intalnit intr-un nou episod din derby-ul Vasluiului,…

- ATENȚIE… Județul Vaslui devine, incet și sigur, casa pentru tot mai mulți urși. In ultimele zile, a fost semnalata prezența mai multor femele de urs in județ. Doua dintre acestea au fost observate in zona Negrești și Lipovaț – Chițoc, iar o ursoaica cu pui a fost zarita in nordul comunei Alexandru Vlahuța.…

- SFIDATOR… Ciolacu a venit la Vaslui sa invarta cuțitul in rana și sa le faca in ciuda vasluienilor, cu faptul ca autostrada Moldovei nu mai trece pe la ei, pe ruta Tișița- Albița, ci va trece prin Adjud-Bacau-Suceava, la 50 km departare de granița județului. Ne-a spus ca pe aici va fi un Drum Expres,…

- Pigcasso, o purcica extrem de talentata, care a obținut venituri de peste 1 milion de dolari din tabloruile realizate și a fost declarata „cel mai de succes artist non-uman din istoria lumii”, a murit la varsta de 8 ani. Joanne Lefson, proprietara sa, a anunțat recent moartea „artistei” de 250 de kilograme…