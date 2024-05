Iranul e inmarmurit. Elicopterul in care se afla presedintele tarii, Ebrahim Raisi, s-a prabusit in munti din cauza ceții. Unele surse vorbesc de o aterizare forțata, dar nu exista date certe pana in acest moment privind cauzele accidentului sau soarta celor din elicopter. Zeci echipe de salvare incearca sa-l gaseasca pe Ebrahim Raisi, dar cautarile sunt ingreunate de conditiile meteo nefavorabile. In Iran oamenii se roaga pentru soarta liderului de la Teheran. Articolul Un elicopter in care se afla președintele Iranului, Ebrahim Raisi, s-ar fi prabușit in munti. Salvatorii au reusit sa afle…