- Sportivii mureșeni Oana Vasilescu și Augustin Moldovan, multipli laureați cu aur și argint la recentul Campionat European de Fitness și Bodybuilding, vor participa luni, 13 mai, de la ora 11.00, la emisiunea "Zi tot, cu Alex Toth!". Emisiunea va fi realizata de catre Alex Toth, redactor șef al cotidianului…

- Liderul Comunitații Evreiești din Targu Mureș, dr. ing. Vasile Dub, a participat miercuri, 8 mai, la emisiunea "Zi tot, cu Alex Toth!", realizata de catre Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi. Prezent in studioul Zi de Zi Live amenajat in proximitatea redacției cotidianului Zi de Zi, dr.…

- Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș, general de brigada Calin-Ioan Handrea, va participa miercuri, de la ora 11.00, la emisiunea "Zi tot, cu Alex Toth!". Emisiunea va fi realizata de catre Alex Toth, redactor șef al cotidianului Zi de Zi, va fi transmisa in direct…

- Managerul Bibliotecii Județene Mureș, dr. Monica Avram, a anunțat luni, 22 aprilie, in cadrul emisiunii "Zi tot cu Alex Toth!", ca instituția pe care o coordoneaza participa, in perioada 22-26 aprilie, la o paleta larga de activitați pentru a marca Saptamana Naționala a Bibliotecilor. Prezenta in studioul…

- Unirea Ungheni 2018 a invins sambata, 20 aprilie, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formația ACS Mediaș, in etapa a 4-a a play-off-ului Ligii a III-a de fotbal, Seria a 9-a. Pentru echipa pregatita de fostul internațional roman Florentin Petre a inscris Fortes, in minutul 86. In celalalt meci al etapei,…

- Unirea Ungheni a invins sambata, 6 aprilie, in deplasare, cu scorul de 2-0 (0-0) formația CSU Alba Iulia, in etapa a 2-a a play-off-ului Seriei 9 a Ligii a III-a de fotbal. Golurile echipei pregatita de fostul internațional roman Florentin Petre au fost reușite de Fulop (63) și Horșia (66 – penalty).…

- Unirea Ungheni, formație pregatita de fostul internațional roman Florentin Petre, a invins sambata, 29 martie, in deplasare, cu scorul de 2-1 (2-0), pe ACS Mediaș, in prima etapa a play-off-ului Seriei 9 a Ligii a III-a la fotbal. Golurile mureșenilor au fost reușite de Astafei (min. 20) și Piper (min.…

- Unirea Ungheni a invins sambata, 23 martie, in deplasare, cu scorul de 2-1, formația Mediaș 2022, și s-a calificat astfel fara emoții in play-off-ul Seriei a 9-a a Ligii a III-a de fotbal. Omul meciului a fost Victoraș Astfei, autorul a doua goluri pentru Unirea Ungheni, formație pregatita de fostul…