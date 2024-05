Balenele ucigașe au scufundat o ambarcațiune în Strâmtoarea Gibraltar Un iaht cu vele s-a scufundat duminica in Stramtoarea Gibraltar, dupa ce un numar necunoscut de orci, numite de asemenea și balene ucigașe, s-au izbit de vasul cu doua persoane la bord și au provocat o scurgere de apa, au anunțat autoritațile. Ambii membri ai echipajului au fost salvați de un petrolier care trecea prin zona, a precizat serviciul de salvare maritima din Spania, marcand cel mai recent atac al unei balene ucigașe asupra unei ambarcațiuni in ceea ce a devenit un tipar in ultimii ani, scrie cbsnews-com. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

