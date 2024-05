Stiri pe aceeasi tema

- Un roman de 36 de ani și-a pierdut un braț in timp ce incerca sa fure banii dintr-un bancomat din orașul italian Cattolica, in noaptea de vineri spre sambata. Barbatul, impreuna cu alți complici, tot romani, a vrut sa sparga bancomatul amplasat intr-un centru comercial printr-o metoda care implica și…

- K. Padmarajan, un indian supranumit „Regele alegerilor” și „Cel mai mare perdant electoral din lume”, a participat la 238 de alegeri politice și a pierdut de fiecare data. Povestea lui K. Padmarajan este una despre perseverența. Meșterul in varsta de 65 de ani, din statul indian Tamil Nadu, a participat…

- ACCIDENTAT… Titular in meciul cu Irlanda de Nord, vasluianul Vasile Mogoș nu a mai facut deplasarea cu naționala Romaniei in Spania pentru amicalul impotriva Columbiei. Fundașul dreapta s-a lovit la cap și a fost schimbat la pauza, fiind dus direct la spital. Din fericire, Mogoș este in afara oricarui…

- Un preot din Republica Moldova a fost injunghiat, duminica, de un barbat, in curtea unei manastiri. Atacatorul s-a sinucis ulterior intr-o padure din apropiere, transmite deschide.md. Potrivit autoritaților, starețul manastirii „Acoperamantul Maicii Domnului” din localitatea Cosauți, din Republica Moldova,…

- IN VIZOR… Vasluianul Alexandru Pașcanu (25 de ani), jucatorul celor de la Sporting Gijon, in Liga 2 din Spania, se afla pe lista preliminara a “stranierilor” pentru dubla amicala cu Irlanda de Nord și Columbia. Fundașul nascut la Barlad este in atenția selecționerului Edi Iordanescu, dar inca nu a debutat…

- Lista noilor stațiuni a fost publicata deja in Monitorul Oficial. Potrivit antena3.ro, atestarea ca stațiuni turistice de interes local a următoarelor localități sau părți din localități: a) comuna Lerești, județul Argeș; b) zona turistică Vârtop—Nucet, județul Bihor; c) comuna Sâncraiu,…

- PE PODIUM… Atletul Dragoș Nastasa, dublu legitimat la CSȘ Barlad și CSM Onești, s-a clasat pe locul 4 la seniori și pe locul 3 la Under 23 in proba de 400 metri la Campionatele Naționale de sala pentru seniori și U23 – București. Atletul pregatit de Lucian Bolgar a incheiat cursa in 49 de secunde […]…

- MIEREA ROMANEASCA FACE FURORI IN UE … Apicultura (stuparitul) in judetul Vaslui este unul din sectoarele agriculturii cu cele mai vechi traditii, nu degeaba pe stema judetului apare stupul de argint cu albinele de aur. Dacii liberi, stramosii nostrii care locuiau in acest tinut, se ocupau in general…