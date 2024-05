Stiri pe aceeasi tema

- Secția 6 Poliție Craiova a fost sesizata, vineri, ora 13.30, de o femeie de 41 de ani, din municipiul Craiova, ca, in dimineata aceleiasi zile, Neagoe Andreea Maria, de 14 ani, a plecat din centrul unde era institutionalizata, la scoala, si nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime 1,62 m, greutate 80…

- O eleva de 13 ani este acuzata de trei tentative de omor, dupa ce a injunghiat doua profesoare și o colega. Atacul cu un cuțit a avut loc , miercuri, intr-o școala din Țara Galilor. Fata a fost arestata. O eleva din Țara Galilor a injunghiat doua profesoare și o colega Momente de groaza in școala Amman…

- O adolescenta a fost arestata sub suspiciunea de tentativa de omor, dupa ce doi profesori și un elev au fost injunghiați, ieri, intr-o școala secundara din sud-vestul Țarii Galilor.Poliția a confirmat ca cele trei victime au fost tratate la spital pentru rani de injunghiere in urma incidentului de la…

- Un accident rutier a avut loc ieri dimineața pe autostrada A4 Torino-Milano, la Settimo Torinese, implicand un TIR și un autocar al unei companii romanești. Potrivit publicațiilor locale, șoferul camionului a fost ranit in urma impactului puternic. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat …

- Un autocar romanesc plin cu pasageri a fost lovit de un camion, miercuri, pe autostrada A4 Torino-Milano din Italia, in apropiere de localitatea Settimo Torinese, scrie Rotalianul. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 11.00. Autocarul, care ar aparține companiei Tarsin, se pregatea sa iasa dintr-o…

- Un barbat din Iași a fost condamnat la doi ani și patru luni de inchisoare cu suspendare de catre judecatorii ieșeni pentru ca și-a batut de mai multe ori fiica de 15 ani. Barbatul s-a suparat ca fata vorbea cu baieți pe Facebook. Agresiunile au avut loc in urma cu un an, in aprilie 2023. Fata a fost…

- Bruce Springsteen a motivat absența unei adolescente care a chiulit de la școala ca sa mearga la concertul sau. Nu este prima data cand artistul face așa ceva, potrivit mediafax."Am chiulit de la școala, imi semnezi motivarea?".

- Noi detalii in cazul elevei care a fost rapita de un tanar de 19 ani de la școala, in Salaj! In ce stare a fost gasita adolescenta de polițiști. Unde au fost descoperiți cei doi in timpul cautarilor.