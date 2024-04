Fraudă de mii de euro ! Doi angajați ai unei bănci au furat în jur de 140.000 de euro din contul unui client Doi angajați ai unei banci din București au reușit sa fure aproape 140.000 de euro din contul unui client. Cei doi funcționari au varste de 25 și 28 de ani. Potrivit autoritaților, angajatul in varsta de 25 de ani avea informații despre datele personale ale clientului in varsta de 64 de ani. Tanarul a introdus date informatice in sistemul instituției, iar ulterior a activat serviciul de internet banking pe consturile persoanei care a fost fraudata. ”Profitand de faptul ca avea cunostinta despre datele personale si bancare ale persoanei vatamate in varsta de 64 de ani, a procedat la introducerea,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

