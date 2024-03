Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul de Olt a inceput deja sa foloseasca datele de contact stranse de la slatineni pentru asa-zisul referendum privind acordarea de apa gratuita, iar pe 8 martie mai multe persoane au primit mesaje de felicitare de la candidatul PNL la Primaria Slatina.Oamenii si-a exprimat indignarea pentru faptul…

- Pentru emiterea unui card de sanatate nou in 2024, in cazul in care titularul l-a pierdut, i-a fost furat sau și-a schimbat numele, trebuie sa se adreseze Casei de Asigurari unde este inregistrat sau unde a fost declarat de angajatorul sau. Documentele necesare includ o cerere tip, copie dupa actul…

- O subsidara ENEL s-a ales cu o amenda in valoare de 79 de milioane de euro in Italia, pentru gestionarea defectuoasa a datelor personale ale clienților. Descoperirea a fost facuta de Autoritatea italiana pentru protectia datelor, care a amendat joi unitatea celei mai mari companii de utilitati din tara,…

- Au furat un ATM Bitcoin din București! Pe 19 ianuarie 2024, in jurul orei 03:30, din incinta unui restaurant doi barbați au furat un terminal ATM Bitcoin . Cazul a fost preluat de catre Serviciul de Investigații Criminale. In urma cercetarilor și investigațiilor efectuate, s-a stabilit ca fapta ar fi…

- A fost dezvaluit orașul cu cele mai ieftine piețe. Institutul Național de Statistica a publicat informația aceasta. Pentru a putea vedea care sunt diferențele, s-a luat in calcul valoarea unui coș cu cate 10 produse, fructe și legume, din mai multe orașe ale țarii. Comparativ cu București, sunt prețuri…

- Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunta ca, de luni, cardul de calatorie STB poate fi reincarcat si la statiile de plata SelfPay, peste 1.900 de statii fiind in Bucuresti si in Ilfov. ” De astazi, cardul de calatorie STB poate fi reincarcat si la statiile de plata SelfPay! Terminalele digitale…

- Intr-o lume in care siguranța copiilor este o prioritate de necontestat, obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru gradinițe și școli devine esențiala. Design and Build Corporation SA , o companie cu o experiența vasta in proiectarea și construcția de cladiri, aduce in atenție importanța…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a cerut ISU Prahova un raport complet cu toate controalele si masurile dispuse la Ferma Dacilor in ultima perioada. Acestea vor fi analizate si se va stabili daca au existat deficiente in indeplinirea activitatilor de control, scrie News.ro.„In…