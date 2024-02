Doi bărbați au furat un ATM Bitcoin din București Au furat un ATM Bitcoin din București! Pe 19 ianuarie 2024, in jurul orei 03:30, din incinta unui restaurant doi barbați au furat un terminal ATM Bitcoin . Cazul a fost preluat de catre Serviciul de Investigații Criminale. In urma cercetarilor și investigațiilor efectuate, s-a stabilit ca fapta ar fi fost savarșita de catre doi barbați, in varsta de 26, respectiv 35 de ani. Conform oamenilor legii, probatoriul administrat a relevat faptul ca, in urma unei ințelegeri prealabile, cei doi banuiți ar fi inchiriat un autoturism din strainatate, apoi ar fi achiziționat instrumente specifice spargerii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

