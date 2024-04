Stiri pe aceeasi tema

- Finalul lunii aprilie este unul atipic, cel puțin din punct de vedere termic, avand in vedere ca asistam la fenomene meteo tipice unei ierni in toata regula. Nu este de mirare ca meteorologii vorbesc despre zona din Romania in care e iarna in toata regula, și unde ninge cu fulgi mari acum. Finalul lunii…

- FCSB - Rapid. Atmosfera incendiara pe Arena Naționala, in primele minute ale derby-ului bucureștean de pe cel mai mare stadion al țarii. Aproximativ 40.000 de oameni au scandat pentru roș-albaștri, in timp ce Peluza Nord a afișat o scenografie pregatita cu minuțiozitate inainte de startul meciului.…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, reușesc sa surprinda imagini senzaționale cu vedetele din Romania. Adrian Minune cunoaște foarte bine sintagma “mama la copii și pofta inimii” și pare ca versul a fost scris pentru el. In ce ipostaze de senzație a fost surprins manelistul!

- Daniel Pancu, selecționerul Romaniei U21, a anunțat lotul de 23 de jucatori pentru meciul cu Armenia, din preliminariile Campionatului European din 2025. Armenia U21 - Romania U21 are loc pe 26 martie, de la ora 13:00, liveTEXT pe GSP.ro Pancu a ales jucatori cunoscuți, cu minute in Liga 1 in acest…

- Derby-ul ultimei runde a sezonului regulat, duelul dintre Rapid și FCSB a adunat pe Arena Naționala peste 43.000 de spectatori. Iar inainte de startul meciului Dan Șucu a oferit imaginile serii, certandu-l pe partenerul sau de afaceri, Victor Angelescu ca nu canta. Acesta s-a conformat instant și-a…

- Gina Pistol este o mama model! Cunoscuta prezentatoare TV ii alege cu grija ținutele fetiței sale! Dovada clara ca vedeta este atenta ca micuța sa fie mereu in pas cu moda. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze de…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, nu crede ca Rapid se poate bate cu echipa lui la titlu. O vede ca pe o contracandidata doar pe CFR Cluj. CFR Cluj și Rapid se intalnesc pe 10 februarie, de la ora 21:15. Cele doua sunt la egalitate de puncte, 42, insa ardelenii au un golaveraj mai bun. Intrebat despre…