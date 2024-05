Noaptea Muzeelor nu se va organiza la Tulcea. Angajatii ICEM refuza sa faca ore suplimentare

Institutul de Cercetari Eco Muzeale "Gavrila Simion" din Tulcea anunta ca nu va organiza in acest an Noaptea Muzeelor. Aceasta decizie are la baza hotararea angajatilor de a nu efectua ore suplimentare in afara programului… [citeste mai departe]