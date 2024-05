Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolul incredibil al luminilor nordice, cunoscut sub numele de Aurora Boreala, a putut fi admirat si pe cerul Romaniei. In mai multe zone din țara, inclusiv in Cluj, cerul a oferit mai multe momente incredibile.

- Fenomenul nu este vazut pentru prima data, intamplandu-se și in noiembrie anul trecut. Mulți au asistat cu uimire la ce a aparut pe cerul din Ucraina, iar oamenii s-au uitat minute in șir la cer, la fenomenul neobișnuit. Fenomenul neobișnuit ce a aparut pe cerul din Ucraina In cursul nopții de 2 spre…

- Un petic mic de teren are o valoare uriașa. Este un loc magic, dar in care oamenii nu au voie sa puna piciorul. Imaginile surprinse cu ajutorul dronelor sunt magnifice. Povestea fascinanta a locului care schimba harta țarii noastre și care este, de fapt, cel mai nou pamant din Europa. Un loc spectaculos,…

- Astazi are loc una dintre cele mai așteptate eclipse solare, care va scrie istorie pentru urmatoarele generații. Este un fenomen spectaculos, care va oferi un spectacol impresionant pentru cei care au ocazia sa il urmareasca. Unde poate fi vazuta eclipsa și cat va dura. A inceput eclipsa de soare Astazi…

- Clima Romaniei a fost, in general, una lipsita de fenomene meteo extreme, dar și spectaculoase, dar se pare ca lucrurile s-au schimbat, daca ținem cont de ce a aparut pe cerul din Cluj-Napoca, localnicii crezand ca nu vad bine, și recunoscand ca, de fapt, fenomenul e neobișnuit. Norii cu aspect de tornada…

- Puțini știu, insa exista un spațiu unic in Romania atat prin prezentarea lui, cat și prin semnificația pe care o ascunde care are forma țarii noastre. Așa ceva poate fi vazut doar aici. Daca ești pasionat de turism sau istorie, poți afla in continuare motivul pentru care trebuie sa ajungi in zona. Unde…

- Vești rele pentru Romania. Deși Klaus Iohannis a cetut aderarea completa la spațiul Schengen, Austria conține sa se mențina ferma pe poziții și sa se opuna acestui pas important. Ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner, și-a exprimat parerea clara și a motivat alegerea sa. Austria blocheaza intrarea…

- In 1987, cerul Pamantului a fost luminat de un spectacol rar. Explozia de lumina produsa de o stea muribunda care a devenit supernova in Marele Nor al lui Magellan a devenit vizibila pentru prima data in februarie. Aflat la doar 168.000 de ani-lumina distanța, evenimentul a fost atat de stralucitor…