Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna solara in desfașurare a generat un fenomen rar vizibil și din Romania. Aurora boreala este vizila in aceasta noapte din mai multe zone din țara.Aurora boreala a fost semnalata din zone precum Iași, Buzau, Harghita, Bihor, Maramureș, Cluj și altele.

- Peisajul ca dintr-o alta lume al Soarelui, inclusiv muschi coronali, ploaie solara si spirale de gaz inalte de 10.000 de kilometri, este dezvaluit in imagini filmate de nava spatiala Solar Orbiter, informeaza News.ro. Observatiile, transmise de sonda Agentiei Spatiale Europene, dezvaluie structuri pana,…

- Lucrarile la drumul expres de la Tureni, care va asigura legatura dintre Autostrada Transilvania și DN1, avanseaza in teren. Sunt șanse mari ca la finalul acestui an Clujul sa aiba asigurata conexiunea la autostrada.

- Rarul fenomen astronomic va incepe in Oceanul Pacific la ora locala 15.42 (18.42 ora Romaniei), iar apoi se va termina in Atlantic la ora locala 20.52 (23.52 in Romania). „Soarele Negru” va fi vizibil pentru ochii a milioane de oameni din Mexic, Statele Unite și Canada. Romanii vor putea urmari evenimentul…

- Concentrația mare de praf și implicit nuclee de condensare determina și o condensare intensa la nivelul norului de praf ceea ce conduce la apariția unor nori destul de particulari, de tip Altostratus opacus, prin care putem doar observa poziția Soarelului pe bolta cereasca, a explicat conf. dr. Lucian…

- Concentrația mare de praf și implicit nuclee de condensare determina și o condensare intensa la nivelul norului de praf ceea ce conduce la apariția unor nori destul de particulari, de tip Altostratus opacus, prin care putem doar observa poziția Soarelului pe bolta cereasca, a explicat conf. dr. Lucian…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța faptul ca, marți dimineața, va fi dat in folosința noul pasaj peste Autostrada Bucureștiului, pe sectorul construit intre Glina și Vidra. Este o veste cat se poate de buna pentru șoferi, pentru ca in aceasta zona traficul era…

- Barcelona a prezentat noi imagini cu stadionul „Camp Nou”, aflat intr-un amplu proces de renovare, care va dura trei ani și va costa clubul peste un miliard de euro. Intr-un eveniment privat care a avut loc la Colegiul Arhitecților din Catalunia, clubul a prezentat cateva imagini cu noul stadion al…