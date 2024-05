Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta au retinut aproximativ 18.000 parfumuri susceptibile de a fi contrafacute. Parfumurile au o valoare totala de aproape 20.000.000 lei si au fost descoperite ca urmare a controlului fizic efectuat asupra marfurilor aflate intr un container…

- Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud au reținut 43.200 bucați cuburi de jucarie susceptibile de a fi contrafacute. Bunurile au o valoare totala de aproximativ 1.100.000 lei și au fost descoperite ca urmare a controlului fizic efectuat asupra marfurilor aflate intr-un…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Autoritatea Vamala Romana, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta verificat un container sosit din China, apartinand unei societati comerciale cu sediul in Ucraina. ”Ca urmare a controlului, inspectorii vamali au descoperit…

- Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța au reținut peste 7.000 perechi de incalțaminte sport susceptibila de a fi contrafacuta. Incalțamintea are o valoare totala de aproximativ 6.000.000 lei și a fost descoperita ca urmare a controlului fizic efectuat asupra marfurilor…

- In perioada 02-03.04.2024, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța precum și din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud, acționand in baza atribuțiilor de serviciu, au descoperit in cadrul efectuarii controlului fizic 4.198 bucați parfumuri diverse marci consacrate,…

- Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud ndash; Directia Regionala Vamala Bucuresti, actionand in baza atributiilor de serviciu, au descoperit in cadrul efectuarii controlului fizic 214.367,56 m.p. de tabla cutata striata, aflata in 11 containere sosite din China, apartinand…

- Marfuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de patru milioane de lei, au fost gasite in trei containere sosite din China in Portul Constanta Sud Agigea. Reprezentantii Autoritatii Vamale Romane au anuntat luni, ca inspectorii vamali au verificat in portul Constanta Sud Agigea trei containere…

- Reprezentantii Autoritatii Vamale Romane au anuntat luni, ca inspectorii vamali au verificat in portul Constanta Sud Agigea trei containere sosite din China si destinate unor firme din Romania si Ucraina. “Ca urmare a controalelor, inspectorii vamali au descoperit peste 13 tone de bomboane, 5 tone…