Marfuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de patru milioane de lei, au fost gasite in trei containere sosite din China in Portul Constanta Sud Agigea. Reprezentantii Autoritatii Vamale Romane au anuntat luni, ca inspectorii vamali au verificat in portul Constanta Sud Agigea trei containere sosite din China si destinate unor firme din Romania si Ucraina. “Ca urmare a controalelor, inspectorii vamali au descoperit peste 13 tone de bomboane, 5 tone de pahare din carton si 3.000 lenjerii de pat susceptibile de a aduce atingere unor drepturi de proprietate intelectuala pentru mai multe marci…