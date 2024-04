Stiri pe aceeasi tema

- Marfuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de patru milioane de lei, au fost gasite in trei containere sosite din China in Portul Constanta Sud Agigea. Reprezentantii Autoritatii Vamale Romane au anuntat luni, ca inspectorii vamali au verificat in portul Constanta Sud Agigea trei containere…

- Reprezentantii Autoritatii Vamale Romane au anuntat luni, ca inspectorii vamali au verificat in portul Constanta Sud Agigea trei containere sosite din China si destinate unor firme din Romania si Ucraina. “Ca urmare a controalelor, inspectorii vamali au descoperit peste 13 tone de bomboane, 5 tone…

- Inspectorii vamali din Siret au gasit intr-un camion care venea din Polonia incalțaminte contrafacuta in valoare de 2 milioane de lei.Potrivit Autoritații Vamale Romane, camionul transporta incalțaminte sport provenind din China. Acesta circula pe ruta Polonia – Slovacia – Ungaria – Romania…

- ”In data de 14 februarie 2024, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud – Directia Regionala Vamala Bucuresti au efectuat controlul fizic asupra marfurilor aflate intr-un container sosit din China, apartinand unei societati comerciale cu sediul in Ucraina”, a transmis,…

- Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud au reținut 5.400 perechi incalțaminte de dama susceptibila de a fi contrafacuta. Incalțamintea are o valoare totala de aproximativ 2.200.000 lei și a fost descoperita ca urmare a controlului fizic efectuat asupra marfurilor aflate…

- Aproximativ 12.000 de perechi de incalțaminte sport susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala pentru marca NIKE au fost descoperite intr-un container sosit din China, aparținand unei societați comerciale din Ucraina. Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera…

- ”In data de 9 februarie 2024, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud – Directia Regionala Vamala Bucuresti au efectuat controlul fizic asupra marfurilor aflate intr-un container sosit din China, apartinand unei societati comerciale cu sediul in Ucraina. Ca urmare a controlului,…

- ” Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud au retinut 13.000 bucati casti audio succeptibile de a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala pentru marca Apple. Bunurile au o valoare totala de aproximativ 2.000.000 lei si au fost descoperite ca urmare a controlul…