Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul dintre Consiliul Județean Timiș – Alin Nica și Prefectura Timiș – Mihai Ritivoiu a cunoscut luni un nou episod. Primul a acuzat reprezentanța guvernului in teritoriu ca este „Prefectura PSD” și ca intarzie derularea procesului in care a contestat modul de alocare a banilor din fondurile de…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat, la evenimentul de lansare a candidatului Dreapta Unita la Consiliul Judetean Timis, Alin Nica, faptul ca se simte amenintat cu dosare de catre adversarii politici si ca PSD si PNL vand iluzii.

- Zilele trecute, o companie multinaționala din industria automotive care avea deja birouri la Timișoara a deschis in oraș, pe strada Republicii, nr. 21, și o locație de testare. Cea mai moderna pe care o are la nivel mondial. Cu aceasta ocazie, au fost invitați – și au și luat cuvantul – și Dominic Fritz,…

- Castelul Huniade, singura constructie medievala din Timisoara, inchis publicului pentru renovare din 2006, va fi consolidat si valorificat ca monument istoric reprezentativ pentru oras cu bani din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) dar si din fonduri atrase de Consiliul Judetean (CJ)…

- Fostul premier Ludovic Orban, presedintele Forta Dreptei, recunoaște ca vrea sa intre in competitia pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidentiale, in cadrul Aliantei Dreapta Unita. Orban spune ca lui ii place sa anunte decizia. Oricum, se va decide in Alianța cine va fi candidatul. ”Mie…

- Tensiunile in PNL Timis sunt departe de-a se fi stins dupa venirea lui Vasile Blga la conducerea filialei in locul lui Alin Nica. Ba intr-un fel, acestea s-au amplificat fiindca, la pachet cu Blaga, a aterizat aici si “combinatorul” Cristian Busoi, care l-a inlocuit pe Cosmin Tabara la conducerea organizatiei…

- Peste 64 milioane de lei destinați județului, blocați de prefectul de Timiș, acuza președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica. Fondurile repartizate primariilor timișene pentru susținerea programului de dezvoltare și de infrastructura locala, alaturi de sumele alocate drumurilor comunale și…