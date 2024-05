Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau chinez Xi Jinping dau asigurari, joi, la Beijing, ca vor sa evite orice ”escaladare” in Ucraina, in timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski evoca o situatie ”extrem de dificila” in regiunea ucraineana Harkov, luata cu asalt de rusi de o saptamana,…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a transmis, joi, la Beijing, omologului sau rus Vladimir Putin ca China si Rusia vor „apara dreptatea in lume", a informat Ministerul Afacerilor Externe al tarii asiatice, citat de EFE.

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa in China saptamana aceasta, in perioada 16-17 mai, a anuntat marti Kremlinul, transmite Reuters.„La invitatia presedintelui Xi Jinping, presedintele rus Vladimir Putin va efectua o vizita de stat in China in 16-17 mai”, a anunțat Kremlinul.Potrivit Kremlinului,…

- Uniunea Europeana mizeaza pe China pentru ca aceasta sa-si foloseasca influenta pe langa Rusia astfel incat sa convinga Moscova sa nu mai continue razboiul in Ucraina si de asemenea sa tempereze amenintarile nucleare rusesti venite in contextul acestui razboi, a declarat luni presedinta Comisiei Europene,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat luni, la finalul unui intrevederi tripartite la Paris cu presedintele chinez Xi Jinping si cu cel francez Emmanuel Macron, ca Uniunea Europeana mizeaza pe China pentru ca aceasta sa-si foloseasca influenta pe langa Rusia astfel incat sa convinga…

- Politicienii spun ca Rusia reprezinta cea mai grava amenințare la adresa securitații europene de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace, dar Rusia este slabita de razboiul din Ucraina și nu este in masura sa atace NATO, spun experții. In schimb, președintele rus vrea sa slabeasca și sa submineze…

- Președintele chinez Xi Jinping s-a intilnit marți, la Beijing, cu ministrul rus de Externe Serghei Lavrov. Xi Jinping i-a cerut ministrului rus de Externe sa ii transmita președintelui rus Vladimir Putin sincerele sale salutari. Notind ca anul acesta se implinesc 75 de ani de la stabilirea relațiilor…

- „Putin și Xi Jinping sunt asemanatori”, a constatat fosta purtatoare de cuvant a președintelui Taiwanului, Kolas Yotaka, dupa recentul interviu acordat de președintele rus jurnalistului Tucker Carlson, scrie corespondentul CNN Will Ripley intr-o analiza despre justificarile lui Vladimir Putin pentru…