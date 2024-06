Stiri pe aceeasi tema

- O pereche de ursi panda gigant va fi trimisa la gradina zoologica din San Diego, in Statele Unite, marcand inceperea unei perioade de cooperare de 10 ani pentru protectia acestei specii, convenita prin semnarea unui acord in acest sens, a anuntat sambata Asociatia pentru conservarea vietii salbatice…

- Senatul SUA a adoptat marți un proiect de lege care ar putea duce la interzicerea TikTok, daca compania mama ByteDance nu o vinde. Votul a fost unul zdrobitor, 79 de senatori votand in favoarea interdicției, iar 18 impotriva.

- Ucraina așteapta sa primeasca in perioada urmatoare pachetul de ajutor militar american in valoare de 61 de miliarde de dolari, care a fost aprobat sambata de Camera Reprezentanților. Specialiștii spun insa ca impactul armelor pe front nu va fi resimțit imediat, relateaza The Guardian, intr-o analiza…

- Camera Reprezentanților din Statele Unite a aprobat ajutorul pentru Ucraina, in valoare de 61 de miliarde de dolari. Votul in Camera Reprezentanților s-a desfașurat in ziua de sambata, 20 aprilie 2024, dupa o controversa politica derulata, in SUA, timp de cateva luni. Senatul SUA aprobase deja ajutorul…

- Senatul a adoptat proiectul, ca prim for sesizat, iar decizional e Camera Deputatilor Sursa articolului: Comasarea alegerilor locale si europarlamentare pe 9 iunie a trecut de Senat. Urmeaza votul decisiv in Camera Deputaților Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Republicanii din SUA au strecurat, in Legea Bugetului, o prevedere prin care doar steagul american și cele ale țarilor in care se afla ambasada pot fi arborate pe cladirile ambasadelor SUA din intreaga lume. Astfel, steagul LGBT, care se regasea pe ambasadele americane ar putea fi interzis, informeaza…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Viitoarea centrala nucleara de la Doicești, unde vor fi amplasate reactoare mici modulare (SMR) va fi mai rentabila decat proiectul-pilot NuScale care a fost oprit in SUA din cauza costurilor mari, este de parere ministrul roman al Energiei, Sebastian Burduja, la Doicești “Proiectul…

- Camera Reprezentanților din SUA a adoptat miercuri, 13 martie, un proiect de lege privind interzicerea TikTok pe teritoriul Statelor Unite, daca proprietarul sau chinez nu vinde platforma de video. Structura de proprietate a TikTok reprezinta o amenințare la adresa securitații naționale, susțin congresmenii.…