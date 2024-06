Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au dat Ucrainei permisiunea de a dobori aeronavele militare care zboara pe teritoriul Rusiei la inceputul invaziei pe scara larga a Rusiei, a declarat purtatorul de cuvant al Consiliului de Securitate Naționala al SUA, John Kirby, la o conferința de presa din 4 iunie, ca raspuns la o intrebare…

- Un purtator de cuvant al guvernului german a declarat vineri ca Berlinul va luat exemmplul SUA și va permite Ucrainei sa foloseasca armele primite pentru a viza ținte militare legitime in interiorul Rusiei, scrie vineri DW . Berlinul a refuzat, pana acum, sa permita ca armele sale sa fie folosite pentru…

- „Discuțiile oficialilor americani despre necesitatea de a permite Kievului sa loveasca ținte pe teritoriul Rusiei reflecta disperarea Occidentului și arata ca o agonie”, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov. Declarațiile lui vin la o zi dupa ce șeful NATO le-a cerut aliatilor sa dea voie…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le cere aliatilor Ucrainei sa ridice interdictiile impuse Kievului de a efectua atacuri pe teritoriului Rusiei, intr-un interviu acordat The Economist, relateaza Le Monde.Ucraina le cere aliatilor sai, mai ales Statelor Unite, sa o autorizeze sa foloseasca…

- Fostul director al CIA, David Petraeus, afirma ca o victorie a Ucrainei in fata Rusiei ar presupune recastigarea teritoriilor pierdute incepand cu anul 2014, iar acest lucru depinde in primul rand de ajutorul oferit de Statele Unite. David Petraeus si-a lansat, miercuri, la Universitatea Nationala de…

- Statele Unite nu au observat niciun semn care sa arate ca Rusia se pregateste sa foloseasca o arma nucleara in Ucraina, da asigurari miercuri Casa Alba, reactionand in urma unor declaratii ale presedintelui rus Vladimir Putin in acest sens, relateaza AFP.”Noi n-am vazut niciun motiv sa ne ajustam propria…

- De asemenea, Biden l-a acuzat pe rivalul republican Donald Trump ca s-a inclinat in fata Rusiei si, la putin peste doua saptamani dupa ce l-a facut pe Vladimir Putin "SOB nebun" (de la "son of a bitch", "pui de lele" n.r.), a spus ca are un mesaj pentru presedintele rus despre Ucraina : "Nu vom pleca"."Chiar…